En mai, fais ce qu’il te plaît… Horoscope !

En ce mois de mai, Mercure arrive dans les Gémeaux et Mars entre dans le signe du Lion. Voià qui va impluser un bel élan aux signes d’Air (Verseau, Gémeaux, Balance) et de Feu (Bélier, Lion, Sagittaire) ! Vénus transite le Taureau, c’est à dire son signe, celui où elle est on ne peut plus lascive et sensuelle. Sur le plan affectif, c’est Top pour les Taureaux, of course, mais aussi pour les Poissons et les Cancers. A surveiller le Noeud Nord selon le livre l'ABC de l'astrologie karmique ...

Dès le 24, Vénus quittera son signe du zodiaque pour rendre visite aux Gémeaux qui auront dès cet instant vraiment tout pour plaire. Idem pour les Verseaux, les Lions et les Balances.

Le 5, une nouvelle Lune se forme en Taureau, décidemment les signes de Terre (Taureau, Vierge, Capricorne) et d’Eau (Cancer, Scorpion, Poissons) bénéficient d’une excellente conjoncture pour les quetsions sentimentales. Cependant un petit bémol, car certain(e)s d’entre vous ressentent les effets de Saturne, qui exerce une pression pesante. Courage, ça ira mieux, prenez le temps de définir ce que vous attendez réellement de vos relations. L’occasion vous est donnée d’en mesurer les limites et de mieux vous impliquer dans celles que vous voulez construire dans la durée.

La bonne nouvelle professionnelle, c’est la nouvelle Lune en Taureau qui dynamise les énergies créatives des Vierges et des Capricornes. En conclusion, malgré quelques préoccupations sentimentales, tout va plutôt bien pour tout le monde en ce joli mois de mai… jusqu’à la rétrogradation de Mercure le 26.

A partir de ce moment-là, nous risquons tous et toutes d’avoir les nerfs tendus. Des accrochages sont prévisibles (panne de voiture, d’ordinateur, d’accès internet, problèmes avec les administrations…) Mais bon, on n’y est pas encore. C’est à la fin du mois, alors en attendant, RELAX. Suivez le guide, votre horoscope signe par signe, c’est ici et maintenant !