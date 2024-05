Le Guide du Routard Roussillon 2023/24

Les Pyrénées-Orientales sont une destination estivale idéale pour les amoureux de la nature, les amateurs de sports de plein air et les passionnés de détente. Selon le "guide du routard 2023/2024", voici quelques-unes des meilleures activités à faire dans cette région magnifique pendant les vacances d'été :

1. Randonnée

Si vous aimez les activités de plein dans les Pyrénées-Orientales , découvrez des sentiers de randonnée variés, allant des chemins faciles aux ascensions plus difficiles dans les vallées du Carlit ou du Canigou en Vallespir. Vous pourrez explorer des paysages spectaculaires et profiter de l'air frais de la montagne des Pyrénées. Les chemins sont balisés et des groupes de touristes sillonnent les nombreuses randonnées toute l'année à pied, à vélo ou même à cheval.

2. Sports nautiques

Avec ses plages de sable fin et ses eaux turquoises, la côte méditerranéenne des Pyrénées-Orientales est parfaite pour la pratique de sports nautiques tels que la voile à Argeles sur mer, le paddle board et la plongée sous-marine à Banyuls.

3. Visites culturelles

Ne manquez pas de visiter les villages pittoresques des Pyrénées-Orientales, comme Collioure, qui a inspiré de nombreux artistes impressionnistes. Vous pourrez également découvrir l'histoire de la région en visitant des sites historiques tels que le château de Salses ou la grotte de Tautavel là où on a trouvé le plus vieil ancètre européen et la tribu des magdaléniens

4. Détente

Pour une pause relaxante, rendez-vous dans l'un des nombreux spas des Pyrénées-Orientales pour profiter de soins revitalisants et de massages apaisants. En particulier les thermes de Molitg les bains sont faits pour vous. Vous pourrez également vous détendre sur les plages de la côte et savourer des plats locaux dans les restaurants de la région.

5. Escalade

Les montagnes des Pyrénées-Orientales offrent des possibilités d'escalade variées pour les amateurs de sensation forte. Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous trouverez des spots adaptés à tous les niveaux : découvrez ainsi la via ferrata de Saint Paul des fenouillèdes, parcours sportif pour petits et grands.

Que vous soyez à la recherche d'aventure, de culture ou de détente, les Pyrénées-Orientales ont tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances inoubliables cet été.

Les activités incontournables à faire en Roussillon

Dégustation de vins : la région est réputée pour ses vins apéritifs de qualité : Rivesaltes ou Banyuls. Profitez de votre séjour pour visiter les caves et vignobles locaux, et déguster les crus de la région. Que vous préfériez le rouge, le blanc ou le rosé, vous trouverez forcément votre bonheur.

Visite des châteaux cathares : Le département 66 regorge de châteaux cathares chargés d'histoire. ici se mêle l'art roman en pays Cathare, avec même la commanderie templière de Collioure en toile de fonds ! Profitez de votre séjour pour visiter ces sites impressionnants et en apprendre davantage sur certaines périodes mouvementées de l'histoire de la région.

