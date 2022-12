Livres sur la déco et la rénovation d'appartement

Livre Décoration : Une déco qui me ressemble

Ce livre vous aide à faire les bons choix, à imaginer les aménagements les plus adaptés, à manier la couleur avec brio et choisir les accessoires qui feront de votre intérieur, un espace unique.

Offrez-vous un coaching déco à domicile !



On aime le questionnaire qui permet de déterminer son profil déco : esprit nomade, loft, contemporain ou naturel. Découvrez quelles sont les couleurs, matières, tissus et accessoires qui vous correspondent le mieux.



Valérie Laporte-Volatier est coach en décoration

et aménagement d'intérieur et fondatrice de l'agence « Les murs ont des oreilles ».

Une déco qui me ressemble

Valérie Laporte-Volatier

Editions Fleurus

208 pages. 30 €

Livre Décoration & rénovation : Dream Homes, intérieurs de rêve

Au sommaire de ce livre, une présentation tout en images de 100 maisons exceptionnelles du monde entier.

Tous les styles y trouvent leur place, une maison méditerranéenne remplie d'histoire, un appartement urbain aux lignes épurées, ou encore une maison de campagne aux couleurs chaudes.



Avec plus de 800 photos, Dream Homes illustre le travail de designers ou de simples passionnés et apporte une multitude d'idées aux amateurs de décoration pour les aider à réaliser la maison de leurs rêves.

Dream Homes

Intérieurs de rêve

Andreas von Einsiedel et Johanna Thornycroft

Les éditions du Toucan

352 pages. 39 €

Livre Décoration et peinture : Vivre la couleur

Gilles de Chabaneix a parcouru de nombreux pays à la recherche des couleurs de peinture qui subliment nos intérieurs mais aussi le monde naturel et les paysages urbains.



A travers 400 illustrations en couleurs, ressort un étonnant kaléidoscope des plus belles possibilités décoratives de la couleur en peinture d'inétrieur.



Stafford Cliff fut le directeur artistique du Conran Design Group à Londres.

Gilles de Chabaneix, photographe renommé aujourd'hui disparu, a longtemps travaillé pour les plus grandes revues internationales de design et de décoration.

Vivre la couleur

Stafford Cliff

Photos :Gilles de Chabaneix

Traduit de l'anglais par Hélène Odou

256 pages. 34,95 €